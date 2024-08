Kiev: Raid sulle basi russe. Droni contro gli aeroporti. LIVE

L'Ucraina afferma che continua a fare "progressi" nella sua incursione a Kursk, in contemporanea con uno dei più massicci bombardamenti effettuato su questa e altre sette regioni russe. Quasi 120 droni e quattro missili sono stati lanciati dalle forze di Kiev in attacchi che, secondo fonti della sicurezza ucraina, avrebbero colpito anche quattro basi aeree da cui partono i raid sul territorio ucraino. Mosca non conferma, e anzi assicura di avere respinto nuovi tentativi di sfondamento delle truppe di Kiev nel territorio di Kursk. I soldati di Kiev che operano nella regione russa hanno catturato più di 100 militari nemici, ha dichiarato il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. "Abbiamo bisogno di altre armi: armi missilistiche. E continuiamo a lavorare con i nostri partner su decisioni a lungo raggio per l'Ucraina, perché queste sono decisioni lungimiranti per la nostra vittoria. Deve essere fatto. Più audaci saranno le decisioni dei nostri partner, meno Putin sarà in grado di agire". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. "La nostra avanzata nella regione di Kursk - ha inoltre sottolineato - sta andando bene oggi: stiamo raggiungendo il nostro obiettivo strategico. Anche il 'fondo di scambio' per il nostro stato è stato notevolmente ricostituito".





