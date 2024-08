Kiev avanza nel Kursk, Mosca riconquista un villaggio. LIVE

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha riaffermato l'impegno a "sviluppare le relazioni e la cooperazione" con la Russia, in un messaggio al presidente Vladimir Putin in occasione dell'anniversario ieri dell'indipendenza di Pyongyang dal dominio coloniale del Giappone: lo riferisce l'agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna. Kim ha risposto così - spiega la Kcna - a un messaggio di congratulazioni di Putin per la ricorrenza della liberazione del 15 agosto 1945, in cui il leader russo ha affermato che il legame forgiato mentre i soldati sovietici combattevano contro quelli giapponesi continua a servire come base dei legami tra Mosca e Pyongyang. "I sentimenti amichevoli degli eserciti e dei popoli dei due paesi, forgiati e approfonditi nella sanguinosa lotta contro il nemico comune, servono come una potente forza trainante per sviluppare relazioni di amicizia e cooperazione in un partenariato strategico globale e in un cameratismo invincibile", gli ha fatto eco Kim.