Scambio prigionieri Russia-Usa, Bloomberg: libero reporter Gershkovich

Il giornalista americano, condannato in Russia a 16 anni di prigione per spionaggio, sarebbe stato rilasciato insieme all’ex marine americano Paul Whelan, in carcere dal 2018. Nel maxi-scambio di prigionieri rientra anche il dissidente russo Kara-Murza ascolta articolo

Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal condannato a 16 anni di carcere in Russia con l’accusa di spionaggio, sarebbe tornato negli Stati Uniti. Lo sostiene Bloomberg, dopo che voci si erano rincorse da alcune ore sui media americani. La sua liberazione sarebbe avvenuta giovedì mattina nell'ambito di uno scambio di prigionieri tra la Russia e gli Usa. Sarebbe stato liberato anche l'ex marine americano Paul Whelan, in carcere dal 2018 con la stessa accusa di spionaggio respinta da Washington. Gershkovich e Whelan sarebbero in viaggio verso destinazioni al di fuori dei confini russi. In cambio gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero restituire alcuni detenuti.

Maxi-scambio di prigionieri L'amministrazione statunitense ha accettato uno scambio di prigionieri che, oltre a Gershkovich e Whelan, comprende anche il giornalista radiofonico russo-americano Alsu Kurmasheva. Lo riporta CbsNews, citando un alto esponente dell'amministrazione americana. Bloomberg poi, che cita una fonte europea rimasta anonima, afferma che nel maxi-scambio di prigionieri organizzato tra Russia e Occidente rientra anche il dissidente russo Vladimir Kara-Murza.

Chi è Evan Gershkovich Giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich è stato arrestato in Russia dai servizi di sicurezza nel marzo del 2023 con l’accusa di spionaggio. Il 32enne è il primo reporter a essere condannato con questo capo di imputazione dai tempi dell’Unione Sovietica. La Russia accusa Gershkovich, che ha lavorato anche per l'Afp a Mosca dal 2020 al 2022, di aver raccolto informazioni sensibili per conto della Cia su uno dei principali produttori di armi della Russia, il costruttore di carri armati Uralvagonzavod. La corte russa, al termine di un processo a porte chiuse, lo scorso 19 luglio ha condannato Gershkovich a 16 anni. leggi anche Russia, 16 anni al giornalista Usa Gershkovich per spionaggio

L'arresto di Paul Whelan Paul Whelan, ex marine statunitense, si trovava in carcere in Russia da più di 5 anni e mezzo. L’uomo era stato arrestato il 28 dicembre 2018 e, dopo la condanna a 16 anni, era stato mandato a scontare la pena in un campo di prigionia a Mordovia. Anche lui, come Gershkovich, ha sempre negato l’accusa di spionaggio che anche il governo degli Stati Uniti ha sempre ritenuto infondata.