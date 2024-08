Guerra Ucraina Russia, arrivati a Kiev i primi F-16. LIVE

Sono 6 i primi caccia di fabbricazione Usa, forniti dai Paesi Bassi, arrivati in Ucraina e già utilizzati in una missione di "difesa aerea". Altri seguiranno a breve dalla Danimarca. Il ministero della Difesa russo afferma che l'Ucraina ha perso 60.630 militari a luglio. Per Zelensky "tutto il mondo" vuole che la Russia partecipi a un secondo summit per porre fine al conflitto. L'uccisione del leader di Hamas Haniyeh "porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni", ha detto il viceministro degli Esteri russo