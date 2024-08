Ucraina, prigionieri rientrati in Usa accolti da Biden e dalla Harris

Ci sono il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l'ex marine Paul Whelan, ma anche oppositori e dissidenti russi come Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin ed Oleg Orlov tra i 24 prigionieri (oltre a due minorenni) dello scambio tra Usa, Russia e altri cinque Paesi.

Washington aveva lavorato a un accordo "che avrebbe dovuto includere anche Alexei Navalny, ma sfortunatamente è morto", ha rivelato commosso in conferenza stampa il consigliere per sicurezza nazionale Jake Sullivan, escludendo poi che lo scambio abbia legami con guerra in Ucraina. Il Cremlino in cambio ha ottenuto una decina di detenuti, tra cui spicca Vadim Krasikov, il colonnello dell'Fsb condannato all'ergastolo in Germania per aver ucciso in pieno giorno in un parco a Berlino Zelimkhan Khangoshvili: un ex comandante ceceno indipendentista, uno dei nemici di Vladimir Putin.

Si tratta del più grande e complesso 'prisoner swap' tra Washington e Mosca, e più in generale tra Ovest ed Est, dai tempi della guerra fredda. Un'operazione celebrata da Joe Biden, con i famigliari dei prigionieri liberati alla Casa Bianca, come "un'impresa diplomatica" e un "potente esempio" dell'amicizia degli alleati. Sollievo e plauso anche dall'Onu, da varie cancellerie europee, da Iulia Navalnaya ("ogni prigioniero politico rilasciato è una grande vittoria e gioia) e in particolare dal Wsj, che ha ringraziato Biden e gli altri governi per i loro sforzi.





