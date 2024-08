Offensiva di Kiev in Russia, Belgorod dichiara stato emergenza. LIVE

Dopo Kursk, anche la regione di Belgorod è in difficoltà per i bombardamenti ucraini. Nel suo primo commento all'offensiva nella regione russa di Kursk, Biden afferma di venire informato continuamente da Kiev sull'operazione e che l'avanzata delle forze di Zelensky "sta creando un vero dilemma per Putin". Il presidente ucraino ha annunciato che 74 comunità del Kursk sono sotto controllo ucraino. Kiev esclude di voler annettere territori russi. Mosca ha inviato truppe da Kaliningrad a Kursk, secondo la Lituania