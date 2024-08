Introduzione

Secondo alcuni documenti segreti pubblicati dal Financial Times, negli scorsi anni il Cremlino avrebbe addestrato la propria marina militare per colpire l’Europa con i missili nucleari. Prima dell’invasione in Ucraina vennero stilate mappe e indicati 32 obiettivi. I piani sono relativi al periodo 2008-2014, ma, dopo aver esaminato le fonti, gli analisti ritengono che siano ancora attuali e coerenti con le valutazioni fatte dall’Alleanza atlantica di recente.