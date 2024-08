Introduzione

L'esercito ucraino sta "beffando" i droni russi, molto avanzati tecnologicamente, con i medesimi strumenti ma in versione più economica. Negli ultimi giorni, le forze di Kiev sono infatti riuscite a penetrare in territorio nemico con queste "armi non convenzionali" e ad attaccare una base aerea militare del Cremlino nella regione di Lipetsk, a quasi 300 chilometri dal confine. E sempre allo stesso modo è riuscita a colpire due elicotteri di Mosca.

In sostanza, secondo gli analisti, Kiev "sta diventando sempre più abile nell'usare i suoi droni low cost per impedire ai russi di raccogliere le informazioni di intelligence sul campo di battaglia. Mosca ha bisogno di queste informazioni per lanciare attacchi contro le forze ucraine". L'Ucraina, continuano gli analisti, usa "droni economici, disponibili in commercio, con visuale in prima persona (Fpv) per intercettare i più costosi droni da ricognizione russi".