Nord Stream, mandato d’arresto per il presunto sabotatore ucraino

Svolta nel giallo sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Dopo mesi di ricerche, ipotesi e indagini senza esito, la Germania nel mese di giugno ha emesso un mandato di arresto europeo per Volodymyr Zhuravlov. A darne notizia sono i media tedeschi che riferiscono come l’uomo, 44enne di nazionalità ucraina residente in Polonia, sia riuscito a sfuggire agli inquirenti tedeschi che ormai da alcuni mesi gli danno la caccia. La Polonia, nazione di residenza del presunto sabotatore, ha confermato la notizia. L'ufficio del procuratore polacco ha dichiarato all'AFP di aver ricevuto il mandato per "Volodymyr Z." a giugno "in relazione a un procedimento contro di lui in Germania", ma il sospetto è partito per l'Ucraina prima di poter essere arrestato.