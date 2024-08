Continua l'attacco ucraino in Russia, evacuazioni a Belgorod. LIVE

Pechino ha chiesto la riduzione della tensione in Ucraina, aumentata dall'avanzata delle truppe di Kiev nella regione russa di Kursk, che ha preso Mosca di sorpresa. La Cina si presenta come un interlocutore fra Russia e alleati occidentali dell'Ucraina, pur accusandoli di gettare benzina sul fuoco con le loro forniture di armi a Kiev. "La Cina invita tutte le parti ad allentare l'escalation", ha affermato il ministero degli Affari Esteri cinese, sottolineando in un comunicato la necessita' che ciascuna parte in conflitto "non espanda il campo di battaglia, non intensifichi i combattimenti e non aggiunga benzina al fuoco".