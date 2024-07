Ucraina-Russia, news. Distrutti 4 missili in regione di Kursk. LIVE

Le difese aeree russe hanno abbattuto quattro missili sulla regione di Kursk, a poca distanza dal confine con l'Ucraina. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il governatore Alexey Smirnov. "La notte scorsa quattro missili ucraini sono stati abbattuti sui distretti di Oktyabrsky e Kurchatovsky", ha scritto su Telegram. Gli Usa annunciano l'invio di un pacchetto di armi per un totale di 1,7 miliardi di dollari all'Ucraina. Lo riferisce il Pentagono in una nota. Vladimir Putin promette rappresaglia alle intenzioni americane di schierare missili in Germania o in altri Paesi europei. E lo fa minacciando di riavviare la produzione russa di armi nucleari a raggio intermedio. Meloni a Pechino: “Noi chiari con Cina. Smetta di aiutare la Russia”.





