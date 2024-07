Ucraina, attacco con droni su diverse regioni. Esplosioni a Kiev. LIVE

Nel corso della notte le forze armate russe hanno lanciato decine di droni verso diverse regioni dell'Ucraina. Lo ha riferito - come riporta il Kiev Independent - l'aeronautica militare ucraina. Molteplici esplosioni sono state sentite a Kiev e le sirene antiaeree hanno risuonato nella capitale. "La difesa aerea opera nell'Oblast di Kiev. Non abbandonate i rifugi" ha scritto il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, sui social. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime o danni. Le difese aeree russe hanno abbattuto quattro missili a poca distanza dal confine con l'Ucraina. Vladimir Putin promette rappresaglia alle intenzioni americane di schierare missili in Germania o in altri Paesi europei. E lo fa minacciando di riavviare la produzione russa di armi nucleari a raggio intermedio. Meloni a Pechino: “Noi chiari con Cina. Smetta di aiutare la Russia”.





