Meloni a Pechino: "La Cina non ha convenienza a sostenere la Russia"

La premier parla dell'incontro di ieri con il presidente Xi Jinping rispondendo ai giornalisti e ribadisce: "Spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente. La Cina lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli". E sul Libano: "Molto preoccupata per il rischio di un'escalation regionale"

ascolta articolo

"Con il presidente Xi Jinping il dibattito è stato ampio e chiaramente ha coinvolto anche tutte le materie dell'agenda internazionale, è stato un confronto franco, trasparente, rispettoso su tutte le materie sulle quali la Cina rimane un interlocutore indispensabile, dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, alle tensioni che si vanno moltiplicando, dal governo dell'intelligenza artificiale fino alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu, alle questioni climatiche". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Pechino, il giorno successivo all'incontro con il presidente cinese. "Insomma", spiega la premier, "sono moltissime le materie che abbiamo trattato e lo abbiamo fatto con trasparenza, con lealtà, con franchezza. Penso e spero che possa essere utile per ingaggiare un interlocutore che è sicuramente molto molto importante in questa fase".

"Chiari con la Cina, smetta di sostenere la Russia" "Sicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione" del sostegno della Cina alla Russia, "provando a ragionare insieme su quali siano gli interessi che ciascuno ha", ha detto Meloni: "Io penso che la Cina non abbia alcuna convenienza in questa fase a sostenere la capacità industriale russa, anche se come sappiamo non interviene direttamente, è evidente che questo crea una frizione perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili e lo abbiamo ribadito e io spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente, è il commento della premier a proposito dell'incontro con Xi Jinping rispondendo alle domande della stampa italiana a Pechino, sottolineando che "il presidente Xi diceva ieri che la Cina lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli, ecco mi piacerebbe che si facessero dei passi in questo senso". approfondimento Meloni incontra Xi: Cina grande interlocutore in crisi internazionali

CHINA ITALY DIPLOMACY - ©Ansa

"Preoccupata per il Libano. Serve moderazione" Parlando di quanto sta succedendo sul fronte della guerra in Medioriente, Meloni ha detto di essere "molto, molto preoccupata per quello che sta accadendo in Libano, per il rischio di una escalation regionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli e anche questo è un elemento che va valutato", ha detto la premier nel corso del punto stampa a Pechino. "Chiaramente - ha spiegato - sono in contatto con il ministro degli Esteri, sono in contatto con il governo, sono in contatto con gli alleati, bisogna continuare a passare messaggi di moderazione in questa fase. La Cina sicuramente anche qui può essere un interlocutore molto importante visiti i solidi rapporti che esistono con Teheran, con Riad. Sicuramente nel lavoro per la normalizzazione nei rapporti particolarmente tra Paesi Arabi e Israele, la Cina è un interlocutore molto importante". approfondimento Medioriente, primi attacchi di Israele nel sud del Libano

