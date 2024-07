Oltre la via della seta

Pechino a fine luglio e’ una città martoriata dal caldo e dall’umidità. Bella e vibrante ma non come in altre stagioni, quando si può stare seduti lungo i fiumi cittadini a godersi il luccichio dei grattacieli che si riflettono sull’acqua. Un po’ come i rapporti tra Italia e Cina in questo momento.

Preparata in oltre un anno di lavoro, rinviata più volte, Giorgia Meloni arriva da Xi Jin Ping per chiudere le “incomprensioni” - così le definisce la stampa locale - per il mancato matrimonio sulla “Via Della seta”. I due presidenti si incontrano per 90 minuti. Mezz’ora in più del previsto, sottolineano dallo staff di Palazzo chigi. L’incontro va bene ma una cosa appare chiara: non sarà’ con questo viaggio che la situazione tornerà come prima.

Oggi si consuma una tappa di quello che dovrà essere un percorso in cui l’Italia dovrà “dimostrare sincerità” nel voler cooperare con la Cina. Un messaggio ripetuto dallo stato maggiore del governo cinese, confermando una amarezza di fondo per quell’intesa stracciata, che qui non è ancora stata del tutto superata.