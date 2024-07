Meloni in Cina, oggi incontro a Pechino con Xi Jinping

La premier italiana incontrerà il Presidente della Repubblica Popolare Cinese alla Diayoutai State House, dove vengono ricevuti i leader stranieri: al centro del dibattito le relazioni tra i due Paesi, specie dopo la scelta di Roma a fine 2023 di non rinnovare l’adesione alla Nuova Via della Seta. Nel programma della presidente del Consiglio anche l’inaugurazione di una mostra su Marco Polo e l’incontro alla Grande Sala del Popolo con il presidente dell'Assemblea del Popolo Cinese, Zhao Leji ascolta articolo

Prosegue il viaggio di Giorgia Meloni in Cina: oggi la premier incontrerà il presidente cinese Xi Jinping alla Diaoyutai State House, la residenza di Stato dove il Presidente della Repubblica popolare riceve i leader stranieri. L'incontro sarà cruciale per tarare le relazioni tra i due Paesi, specie dopo la decisione di Roma di non rinnovare a fine 2023 l'adesione alla "Belt and Road Initiative" (Bri), la "Nuova Via della Seta", fortemente voluta e lanciata da Pechino nel 2013. Al centro dei discorsi ci sarà anche il ruolo della Cina nelle crisi internazionali, da quella in Ucraina dopo "l'aggressione russa", come dice esplicitamente la premier, all'instabilità del Medio Oriente, che hanno ripercussioni anche "sulla sicurezza economica".

Il programma della premier Prima di incontrare Xi Jinping alle 17 ora locale (le 11 in Italia), la giornata della premier è cominciata con l'inaugurazione della mostra "Viaggio di Conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente'" al Millennium Museum di Pechino. "Quello di Marco Polo, come recita il nome della mostra, non è stato un viaggio solo fisico lungo la via della Seta ma di conoscenza che ha contribuito a modificare la percezione dell'Oriente in un periodo in cui la distanza era tale da sembrare incolmabile. Il Milione è stato ben più di un diario di viaggio, è stato una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare, ha tracciato una strada che dall'Italia porta all'Oriente. Dobbiamo continuare a tenere aperta quella strada, per far transitare le relazioni economiche e culturali alla base della nostra cooperazione. Difendere quel che siamo è lo strumento più efficace per comprende l'altro", ha dichiarato Meloni intervenendo all'inaugurazione. A seguire Meloni si è spostata alla Grande Sala del Popolo per incontrare il presidente dell'Assemblea del Popolo cinese, Zhao Leji. In serata, dopo l'incontro con Xi Jinping, si terrà la cena offerta dal presidente della Repubblica Popolare.

L'incontro con Li Qiang Le prime basi per appianare "divergenze e malintesi", come le chiamano i cinesi, e lanciare una "nuova fase" di rapporti "più equi", soprattutto in campo commerciale, come sottolineano gli italiani, tra Roma e Pechino, sono state lanciate nell'incontro avvenuto ieri tra Meloni e il suo omologo Li Qiang, con il quale la premier ha siglato sei intese, anche sull'auto elettrica. Li Qiang, accogliendo Meloni alla Grande sala del popolo su Piazza Tienanmen, ha detto di ritenere che la sua visita "aprirà sicuramente un nuovo capitolo nella storia della Cina e dell'Italia" e "approfondirà ulteriormente l'amicizia" tra le parti. Gli interventi dei due premier al business forum Italia-Cina, dove erano presenti un centinaio di imprese, una quarantina quelle italiane, hanno permesso a Li e Meloni di fissare i paletti dalle due parti. Il premier cinese, numero due della nomenclatura comunista, ha detto di vedere margini "per portare la cooperazione a nuovi livelli"; ha ricordato i solidi e consolidati rapporti bilaterali richiamando "lo spirito della Via della Seta" che assicurava "pace, cooperazione e inclusività". Ma ha rimarcato anche che le due parti "hanno bisogno di trattarsi con sincerità e onestà". La stessa che, di fatto, Meloni chiede alla controparte cinese. Nel suo discorso di una ventina di minuti, la premier italiana ha più volte ricordato che per lavorare insieme a livello internazionale serve "collaborazione e trasparenza", e sottolineato che c'è ampia apertura da parte italiana collaborare con le autorità cinesi e con il settore privato. C'è un interscambio che cresce, "si è attestato a circa 67 miliardi nel 2023", ma registra un "forte squilibrio". Così come gli investimenti, con quelli italiani in Cina che sono "un terzo" di quelli cinesi in Italia. Per "bilanciare" e "ridurre il divario", bisogna azionare molte leve, a partire dalle "condizioni di accesso al mercato cinese e alla tutela della proprietà intellettuale". Due linee di azione che "possono produrre effetti ben più benefici di quelli che immaginiamo". Senza considerare che si tratta di un lavoro, quello tra Italia e Cina, che potrà "essere utile e importante anche a livello multilaterale", in una fase "così complessa a livello globale", ha sottolineato la premier italiana.