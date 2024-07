Cina, Meloni oggi vede premier Li Qiang e domani presidente Xi Jinping

Gli obiettivi della missione

Per Meloni è la prima volta in Cina, dopo che l'Italia ha lasciato il nuovo programma della Via della Seta. La visita arriva mentre la diplomazia di Xi Jinping è molto attiva sui due fronti che più preoccupano il mondo occidentale: la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Palestina. Per la premier è una missione delicata, perché si tratta di riprendere il filo della cooperazione dopo l'addio alla Belt and Road iniziative. Meloni, che aveva ricevuto l'invito da Xi Jinping nel loro primo faccia a faccia al G20 di Bali del 2022, ha preparato a lungo la missione. A cercare di appianare le distanze che si sono create con il Dragone si sono presentati già il ministro degli Esteri Antonio Tajani e, più di recente, anche il ministro delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso. Fonti italiane hanno sottolineato come il viaggio sia il coronamento di un'intensa interazione istituzionale che ha consentito il rilancio dei principali meccanismi di dialogo strutturato con la Cina - dal Comitato governativo e la Commissione economica mista. Vanno consolidati, quindi, i rapporti commerciali con il secondo partner extra-Ue dell'Italia, dopo gli Stati Uniti.