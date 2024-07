Rilanciare il rapporto bilaterale nei settori di comune interesse e approfondire le già eccellenti relazioni in campo culturale: fonti italiane inquadrano così la missione di Giorgia Meloni in Cina, quattro giorni da domenica a mercoledì

Il programma

Rilanciare il rapporto bilaterale nei settori di comune interesse e approfondire le già eccellenti relazioni in campo culturale: fonti italiane inquadrano così la missione di Giorgia Meloni in Cina, quattro giorni da domenica a mercoledì in cui, fra Pechino e Shanghai, incontrerà il presidente Xi Jinping, il primo ministro del Consiglio di Stato Li Qiang, il presidente dell'Assemblea del Popolo Zhao Leji, il segretario del Partito comunista cinese della municipalità di Shanghai, Chen Jining. Con i vertici cinesi, viene spiegato, la premier affronterà i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina. E nella capitale inaugurerà una mostra su Marco Polo al World Art Museum, assieme al ministro della Cultura e del turismo Sun Yeli. Dopo l'uscita dell'Italia dalla Via della Seta, il viaggio della presidente del Consiglio, sottolineano le stesse fonti, giunge al termine di un'intensa interazione istituzionale che ha consentito il rilancio dei principali meccanismi di dialogo strutturato con la Cina, fra cui il Comitato governativo e la Commissione economica mista, nell'anno in cui ricorre il ventennale del Partenariato strategico globale fra i due Paesi e i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo.