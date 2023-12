L’Italia esce dalla Via della Seta, ma il rapporto con la Cina resta

L’Italia si è definitivamente ritirata dall’accordo della Via della Seta. Nessun commento da parte cinese sulla decisione, ma il ministro degli Esteri Tajani rassicura che con Pechino siamo ancora in ottimi rapporti.

Per Giuliano Noci, prorettore per la Cina del Politecnico di Milano e ospite a Sky Tg24 Business, la chiusura dell’accordo non significherà una minore attenzione nei confronti di Pechino da parte del nostro paese. Al contrario, è necessario continuare a mantenere i rapporti con la Cina. "La dipendenza europea è infatti aumentata in maniera esponenziale" ha detto Noci.

Nella puntata di Sky Tg24 Business di giovedì 7 dicembre 2023 (riguardala qui), spazio anche ai mercati, al patto di stabilità e alla fine del mercato tutelato delle bollette. Ne abbiamo parlato con gli ospiti Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim, e Yuri Griggio, di Facile.it.