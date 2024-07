Alta tensione tra Israele e Libano. Netanyahu: “Risposta severa". LIVE

Tensione altissima al confine tra Israele e Libano dopo la strage in Golan. Netanyahu promette una "risposta severa" a Hezbollah. Le diplomazie impegnate a evitare l'escalation. La premier Meloni in Coina: “Preoccupa Libano, in tanti puntano a escalation ma Israele non cada in trappola”. Il presidente turco Erdogan evoca la possibilità di invadere Israele. "Potremmo entrare come abbiamo fatto nel Karabakh e in Libia", dice. "Erdogan segue le orme di Saddam Hussein e minaccia di attaccare Israele. Lasciategli solo ricordare cosa è successo lì e come è finita". Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. Gli risponde ancora Ankara: “Netanyahu farà la fine di Hitler”.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: