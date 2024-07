Israele avvisa Parigi su "un piano per un attacco alle Olimpiadi"

Ci sarebbe un complotto sostenuto dall'Iran per colpire gli atleti israeliani che partecipano alle Olimpiadi di Parigi 2024 , in partenza venerdì 26 luglio. L’allerta arriva da una lettera del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, indirizzata al capo della diplomazia francese Stéphane Séjourné. "Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo evento gioioso", scrive Katz. "In questo momento abbiamo delle valutazioni in merito a una potenziale minaccia posta da gruppi vicini all’Iran e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione olimpionica israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi".

Sempre nella missiva, Katz esprime "gratitudine" alle autorità francesi per le "misure di sicurezza senza precedenti" adottate, così come per il rifiuto del governo francese alle richieste di escludere Israele dalle Olimpiadi. Sono 88 gli atleti israeliani presenti ai Giochi di Parigi, sottoposti alla protezione sia dei servizi di sicurezza francesi, 24 ore su 24, sia alla sorveglianza dei funzionari dello Shin Bet soprattutto a seguito di una serie di minacce ricevute.

Hacker pubblicano documenti degli atleti israeliani

Tra le forme di intimidazione che la delegazione israeliana ha subito finora, c’è stata anche la pubblicazione di un ampio database di dati personali e organizzativi per mano di un gruppo di hacker chiamato Zeus. Foto di carte d'identità, patenti, dati di accesso per account e servizi online, biglietti aerei, fotografie private, tutto finito online. A darne notizia il sito Ynet. "Vi aspettiamo in Francia", hanno scritto gli hacker su Telegram e su un sito web che in Israele è già stato bloccato. Secondo funzionari israeliani specializzati in hackeraggio, l'operazione sembra molto sofisticata, la raccolta di dati da fonti diverse ha richiesto tempo per essere messa insieme e non è escluso che siano stati violati i telefoni o i computer personali dei membri della delegazione. L'obiettivo dei pirati informatici, che secondo gli esperti opera sotto gli auspici dell'Iran, è quello di creare panico. Ma non viene esclusa la possibilità che sia anche un modo per motivare attivisti filopalestinesi ad agire contro i membri della delegazione mentre si trovano a Parigi.