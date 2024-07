Francia, arrestato un uomo russo: "Voleva destabilizzare le Olimpiadi"

La polizia francese ha arrestato un uomo russo sospettato di complottare per "destabilizzare" i Giochi olimpici di Parigi. La notizia è stata annunciata dai procuratori. Il cittadino russo, un uomo nato nel 1984, è stato trattenuto e sottoposto a indagine giudiziaria per sospetti di "organizzazione di eventi che potrebbero portare alla destabilizzazione durante i Giochi olimpici" e "trasmissione di informazioni a una potenza straniera allo scopo di suscitare ostilità in Francia", afferma una fonte della Procura, che ha chiesto di non essere nominata. Ha aggiunto che il crimine è punibile fino a 30 anni di carcere.