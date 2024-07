Attacco di Kiev in Russia, decine di droni su Belgorod: vittime. LIVE

Almeno 37 morti e 170 feriti: questo l'ultimo bilancio degli attacchi russi di ieri sull'Ucraina. Centrato da un missile l'ospedale pediatrico di Kiev, con almeno 2 vittime; detriti su quello ginecologico, con 7 morti. Nella notte la risposta ucraina: decine di droni su diverse regioni russe, con almeno 4 morti in Belgorod. Biden annuncia "nuove misure per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina". Zelensky incalza gli alleati: "La compassione non è un'arma". Meloni e Crosetto sono a Washington, dove oggi inizia il vertice Nato. Dal summit la premier dice di aspettarsi "un grande messaggio di unità" e il sostegno all'Ucraina. Meloni ha definito "spaventose" le immagini dei bambini vittime ieri dei missili russi. Iniziate manovre militari congiunte in Bielorussia con la Cina.





