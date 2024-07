La premier Meloni, arrivata negli Usa ieri sera, ha detto di aspettarsi "un grande messaggio di unità" e il sostegno a Kiev. "Insieme ai nostri alleati annunceremo nuove misure per rafforzare la difesa aerea ucraina", ha anticipato Joe Biden. E proprio per il presidente americano questo summit sarà cruciale, in una settimana forse decisiva per il suo destino politico. Il Cremlino intanto segue "con la massima attenzione" l'evento

Giornata cruciale oggi a Washington, dove inizia il vertice Nato per i 75 anni dell’Alleanza. In questo summit si ufficializza anche la nuova guida di Mark Rutte, si dà il benvenuto alla Svezia come 32eismo alleato, e si osserva l'esordio internazionale del nuovo premier britannico laburista Keir Starmer. Presenti la premier Meloni e il ministro della Difesa Crosetto. La presidente del Consiglio, arrivata negli Usa ieri in serata, dice di aspettarsi dal summit "un grande messaggio di unità" e il sostegno all'Ucraina. "Insieme ai nostri alleati annunceremo nuove misure per rafforzare la difesa aerea di Kiev, per aiutarla a proteggere le sue città e i suoi civili dagli attacchi della Russia", ha anticipato il presidente americano Joe Biden, alla vigilia dell'avvio dei lavori, dopo l'attacco russo all'ospedale pediatrico di Kiev (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Ma proprio per Biden questo summit sarà cruciale, in una settimana forse decisiva per il suo destino politico. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che seguirà "con la massima attenzione" il vertice, come si apprende dalla Tass.