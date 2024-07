Usa 2024, Biden insiste: "Non lascio la corsa, basta drammi"

Il presidente degli Stati Uniti tiene duro. Joe Biden ha inviato una lettera al Congresso dove ribadisce la sua ferma volontà di non interrompere la corsa per la Casa Bianca. "Voglio che sappiate - scrive Biden - che, nonostante tutte le speculazioni sulla stampa e altrove, sono fermamente impegnato a restare in questa corsa, arrivando fino alla fine e sconfiggendo Donald Trump", ha scritto Biden. L'invito, rivolto in particolare ai colleghi Dem, è di ritrovare unità: "Mancano 42 giorni alla convention e 119 alle elezioni. Una determinazione indebolita e una mancanza di chiarezza aiuterà Trump e ci indebolirà". E poi in un intervento a sorpresa su Msnbc: "L'elettore medio mi vuole ancora presidente. Non vado da nessuna parte".