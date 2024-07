Usa Weekly News, Biden non si ritira: "Posso vincere"

15/19 ©Ansa

Immunità parziale - La Corte Suprema Usa ha concesso una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo per l’assalto al Capitol, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. In tal caso l’immunità è assoluta. Il tycoon è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare il voto in Georgia. È la prima volta dalla fondazione della nazione nel XVIII secolo che la Corte Suprema dichiara che gli ex presidenti possono essere protetti da accuse penali in alcuni casi