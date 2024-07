Elezioni Usa, stasera riunione leader dem su ricandidatura di Biden

L’incontro è stato convocato dal leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries, e rappresenta l'occasione per fare il punto e parlare del futuro del ticket presidenziale. Per il governatore delle Hawaii Josh Green "Biden deciderà a giorni se restare in corsa"

La candidatura di Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti continua ad agitare il Partito democratico. Alle ore 20 italiane si terrà una riunione di emergenza tra le più importanti figure del partito del presidente, convocata dal leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries. L'incontro virtuale precede la riapertura del Congresso dopo la pausa per il 4 luglio e presenta l'occasione per fare il punto e parlare del futuro del ticket presidenziale. Joe Biden ha ribadito di non voler lasciare la corsa alla Casa Bianca, ma già cinque deputati democratici hanno chiesto pubblicamente un suo passo indietro. L' intervista ad Abc del presidente Usa non ha sortito l'effetto sperato di rassicurare i dem, molti dei quali sono convinti che Biden debba lasciare.

Governatore Hawaii: "Biden deciderà a giorni se restare in corsa"

Alle voci sul futuro della candidatura di Joe Biden si è aggiunta anche quella del governatore dem delle Hawaii, Josh Green. Secondo lui infatti il presidente uscente potrebbe decidere nel giro di un paio di giorni se restare in corsa per la riconferma alla Casa Bianca. In una intervista rilasciata all’Associated Press Green ha aggiunto che, qualora Biden decidesse di fare un passo indietro, probabilmente designerebbe Kamala Harris alla successione. Intanto il senatore dem Chris Murphy ha detto: "Sostengo Joe Biden, ma il presidente deve fare di più per mostrare agli americani di poter guidare il paese altri quattro anni". Per lui nel partito e fra gli elettori c'è molta ansia "perché la posta in gioco è alta. La prossima settimana è cruciale per Biden". Murphy ha quindi sottolineato come Biden nel corso dell'intervista a Abc non abbia risposto a molte delle domande degli elettori, soprattutto riguardo l'età.