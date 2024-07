Usa 2024, Biden alla Abc: "Sono il più qualificato per la presidenza"

Durante l'attesa intervista, il presidente degli Stati Uniti ha difeso ostinatamente la sua candidatura e le sue capacità di governare il paese per un secondo mandato. Ha definito Trump un bugiardo patologico e escluso nuovi test medici: "Ogni giorno per me è un test cognitivo"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha difeso ostinatamente la sua candidatura e le sue capacità di governare il paese per un secondo mandato, durante una delle interviste più importanti della sua carriera politica. "Nessuno è più qualificato di me per la presidenza o per vincere queste elezioni", ha assicurato nell'intervista rilasciata alla Abc News e durata venti minuti. Il presidente Usa ha detto di "non credere" ai sondaggi che danno vantaggio al suo rivale a livello nazionale e negli Stati chiave, affermando che dal suo punto di vista è "testa a testa" con Donald Trump.

"Io il più qualificato, Trump bugiardo patologico"

Alla domanda se avesse mai visto un presidente vincere la rielezione con un indice di approvazione del 36% ha risposto: "Non credo a questo numero. Le nostre rilevazioni indicano altro. Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere". E quando il giornalista lo incalza facendogli notare che nel 2024 è molto più difficile, il presidente risponde: "Non quando si corre contro un bugiardo patologico. Tutte le rilevazioni indicano che è un testa a testa. Non penso che ci sia nessuno più qualificato di me per essere presidente e vincere la corsa. Sono il più qualificato".