Joe Biden: "Corro per la Casa Bianca e vincerò ancora"

L'annuncia arriva dopo una nuova presunta gaffe. L'11 giugno, a margine del vertice della Nato, terrà una conferenza stampa. La sensazione è che sia sempre più solo al punto che si dice che Trump si stia preparando a confrontarsi con Kamala Harris ascolta articolo

Joe Biden assicura di voler portare avanti la Corsa per la Casa Bianca. Intervenendo a Madison, Wisconsin, il presidente americano ha fatto riferimento al recente controverso dibattito ("non posso dire che sia stata la mia migliore performance") e alle "molte illazioni" che sono seguite a quell'evento. "Cosa farà Joe?", ci si è chiesti. "Questa è la mia risposta. Correrò e vincerò ancora", ha affermato, ricordando che "milioni di democratici come voi hanno votato per me alle primarie in tutta l'America". "Lasciatemelo dire nel modo più chiaro possibile: resto in corsa per sconfiggere Donald Trump".

Il suo staff minimizza La confusione fra se stesso come vicepresidente di un presidente afroamericano come Barack Obama e la sua vicepresidente afroamericana Kamala Harris è la nuova presunta gaffe del presidente americano Joe Biden, al quale ormai negli Stati Uniti non si fanno più sconti. In attesa dell'intervista che stasera rilascerà al canale ABC e dell'intervento di campagna elettorale in Wisconsin, durante un'intervista alla radio, il capo della Casa Bianca si è definito "la prima vicepresidente nera a servire con un presidente nero", esprimendo orgoglio per questo secondo quanto riporta fra gli altri il New York Post. Il suo staff ha minimizzato su X: "Questo è assurdo. Era abbondantemente chiaro cosa intendesse il presidente. Questo sarebbe considerato un modo di parlare perfettamente normale per qualsiasi altra persona in America, ed è stato certamente normale per Joe Biden per tutta la sua carriera. Cosa stiamo facendo ancora?".

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Elezioni Usa, cosa dicono i sondaggi a 4 mesi dal voto Dopo il primo dibattito, si allarga la forbice tra il presidente in carica e il suo precedessore, avanti di quasi 4 punti. Secondo le rilevazioni, il candidato repubblicano è in testa in 6 Stati chiave per la vittoria. Tra i possibili nomi alternativi nel Partito Democratico, l'attuale Vice presidente Kamala Harris avrebbe maggiori chance ma resta la suggestione dell'ex first lady Michelle Obama. Anche di questo si è parlato nella puntata del 4 luglio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24 BIDEN RESTA IN CORSA Joe Biden rimane, per ora, in sella ma dopo la disfatta nel primo confronto televisivo con il rivale Donald Trump e le voci su un possibile passo indietro i sondaggi certificano il momento di difficoltà del presidente Usa. Anche di questo si è parlato nella puntata del 4 luglio di Numeri, approfondimento di Sky TG24 COSA DICONO I SONDAGGI Secondo la media dei sondaggi nazionali realizzata da RealClear Politics nella settimana successiva al confronto tv, il divario tra i due candidati si è allargato con Trump avanti al 46,7%, quasi 4 punti in più di Biden sceso al 43% IL SISTEMA ELETTORALE AMERICANO Come accaduto in passato, il sistema elettorale americano non rispecchia necessariamente il risultato del voto popolare. La vittoria dipende dal numero totale di Grandi Elettori che si ottengono "conquistando" la maggioranza in ogni Stato. Nel 2000 e nel 2016 per esempio i candidati democratici (Al Gore contro George W. Bush e Hillary Clinton contro Trump) prevalsero a livello di suffragi ma mancarono il traguardo della Casa Bianca perché sconfitti nel conteggio dei Grandi Elettori (rispettivamente 266 contro 271 e 227 contro 304)