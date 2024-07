Droni russi vicino Romania, Bucarest alza in volo F-16. LIVE

La Romania ha fatto alzare ieri in volo i suoi aerei da caccia F-16 a causa di un attacco di droni russi contro obiettivi nel sud dell'Ucraina, riferisce il Ministero della Difesa di Bucarest. E' accaduto dopo che in mattinata erano stati avvistati droni russi diretti verso il territorio ucraino situato vicino al confine romeno, viene specificato in un comunicato pubblicato dal dicastero sul suo account X.

Il governo ucraino sta lavorando a una nuova strategia marittima che sarà presto approvata dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, ha annunciato ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky. "Comprendiamo chiaramente che la guerra ha cambiato l'equilibrio delle forze in tutta la nostra regione del Mar Nero e che la flotta russa non dominerà mai più queste acque", ha detto Zelensky nel suo discorso quotidiano.

La Russia ha dichiarato che le sue forze hanno catturato un villaggio nella regione orientale di Donetsk, in Ucraina, mentre Mosca continua ad avanzare lentamente sul campo di battaglia. Il ministero della Difesa ha affermato che le sue truppe "hanno liberato il villaggio di Sokil", a circa 30 chilometri a nord-ovest della città di Donetsk.





Gli approfondimenti:

