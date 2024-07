Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Zaporizhia. LIVE

La polizia della città orientale ucraina di Kharkiv ha confermato il ritrovamento del corpo senza vita del giornalista Oleksander Lapshin, scomparso il 30 maggio. Nel riferirne l'emittente radio ucraina Suspilne ha precisato il ritrovamento è avvenuto il 29 giugno dopo la segnalazione da parte di un passante della presenza di "un corpo con segni di suicidio" nel quartiere di Sortirovka. L'identità del giornalista è stata confermata solo da un test del Dna.

"Questo corpo è lì da molto tempo. Aveva un biglietto in tasca, ma non era leggibile. Probabilmente si trattava di un messaggio legato al suo decesso", ha dichiarato il capo del Dipartimento investigativo della polizia nazionale di Kharkiv, Sergei Bolvinov. Anche se ufficialmente non è ancora stata stabilita la causa della morte perché le indagini sono ancora in corso, Bolvinov ha detto che c'è "motivo di credere" che si sia trattato di un suicidio.

Dalla primavera del 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione russa, Lapshin non lavorava quasi più come giornalista, anche se aveva lavorato come guida per giornalisti internazionali e aveva anche pubblicato sul quotidiano "Ukrainska Pravda".