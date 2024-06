Israele-Hamas, attacchi su Gaza dopo annuncio stop umanitario. LIVE

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che è salito ad almeno cinque morti e 13 feriti il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani che stanotte hanno colpito la città di Gaza. Un edificio residenziale è stato colpito in queste ore nel quartiere di Zarqa, dopo che un altro raid avevo centrato una casa nella zona di Sheikh Radwan. Ieri sera altre due vittime a Rafah, nel sud della Striscia. Il bilancio nell'enclave palestinese dal 7 ottobre scorso è di almeno 37.337 morti e 85.299 feriti, secondo i dati del Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

L'annuncio dell'esercito israeliano di istituire una "pausa tattica" quotidiana nel sud della Striscia di Gaza per facilitare la consegna degli aiuti umanitari aveva scatenato lo scontro col governo Netanyahu. L'ufficio del premier aveva bollato come "inaccettabile" la mossa delle Idf. Lazzarini dell'Unrwa oggi in Norvegia. Il gabinetto di sicurezza di Israele discute il rafforzamento degli insediamenti in Cisgiordania, in risposta al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi paesi.





Gli approfondimenti:

