Israele annuncia una pausa tattica umanitaria nel sud di Gaza. LIVE

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha detto ieri sera che i mediatori di Qatar ed Egitto intendono coinvolgere presto Hamas per vedere se c'è un modo per portare avanti la proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza offerta dal presidente Joe Biden. Lo riporta l'agenzia di stampa britannica Reuters. Sullivan ha parlato con i giornalisti a margine del Vertice per la pace in Ucraina in corso in Svizzera. Il consigliere Usa ha spiegato di aver parlato brevemente con il premier qatariota Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anche al summit di Lucerna, e che il loro confronto sulla questione proseguirà anche oggi. Hamas ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco, ma insiste che qualsiasi accordo debba garantire la fine della guerra: richiesta che Israele continua a respingere. Sullivan ha affermato che i funzionari statunitensi hanno esaminato attentamente la risposta del movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza. "Riteniamo che alcune delle modifiche non siano inaspettate e possano essere gestite. Alcune di esse sono incoerenti sia con quanto stabilito da Biden sia con quanto approvato dal Consiglio di sicurezza Onu. E dobbiamo affrontare questa realtà", ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale americano. Sullivan ha aggiunto che i funzionari Usa credono ci sia ancora una strada verso un accordo e il prossimo passo sarà che i mediatori del Qatar e dell'Egitto parlino con Hamas e "esaminino ciò su cui si può lavorare e ciò su cui realmente non si può lavorare".