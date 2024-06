Guerra Russia, news: Zelensky a Berlino per conferenza ricostruzione

Il premier ucraino Zelensky è arrivato ieri sera a Berlino: vedrà Scholz e prenderà parte oggi alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, dove sarà presente anche Tajani. In programma invece a Riga la riunione dei capi di Stato e di governo di 9 paesi del fianco orientale Nato. Sette feriti ieri negli attacchi di Kiev sul Donetsk occupato, secondo Mosca. Tre quelli per le bombe russe sulla regione di Zaporizhzhia. Sukharevskyi nominato comandante delle nuove forze ucraine per i sistemi senza pilota. Spari d'avvertimento dei militari di Seul dopo un breve sconfinamento di soldati di Pyongyang

Ieri un aereo militare ucraino ha sparato per la prima volta contro un bersaglio all'interno della Russia, colpendo una "base di comando" nel territorio di Belgorod. Lo scrive Sky News citando una fonte militare ucraina.





Gli approfondimenti:

