Israele-Hamas, incontro Egitto-Qatar-Usa per rilancio negoziati. LIVE

“Ci sono tutte le ragioni per trarre la conclusione” che Netanyahu “stia prolungano la guerra per ragioni politiche”, dice il presidente americano Biden in un'intervista al Time. Il premier israeliano è atteso al Congresso Usa, “ma non il 13 giugno”. Intanto, il Qatar aspetta “risposte chiare” sulla proposta della Casa Bianca per la tregua a Gaza. Hamas accusa Israele: “Non siamo noi a ostacolare l'accordo. Non firmeremo niente senza la fine della guerra”. L'Idf è pronto anche ad una “guerra in Libano”. Gli Usa presentano all'Onu una bozza di sostegno all'intesa. Dallo Stato ebraico arriva un nuovo bilancio sulle condizioni degli ostaggi: “Morti 43 su 120”.





