Netanyahu: "Pronti ad azione al nord". Colpita scuola Unrwa a Gaza

Caccia israeliani hanno attaccato un complesso di Hamas all'interno di una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Hamas: "Nel raid sono state uccise 27 persone, decine i feriti". "Siamo pronti ad un'azione molto forte nel nord. In un modo o nell'altro ripristineremo la sicurezza", afferma Netanyahu. I leader oggi in Normandia per le cerimonie degli 80 anni del D-Day, lo sbarco alleato del 6 giugno 1944 per la liberazione dell'Europa dai nazisti. Biden incontrerà Zelensky