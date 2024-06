Elezioni Usa 2024, 6 possibili candidati alternativi a Biden

Introduzione

Dopo la performance negativa del presidente nel dibattito tv contro Trump, tra i dem sarebbe scattato un "forte panico". Lo scenario che vede una sostituzione di Biden nella corsa alla Casa Bianca resta improbabile. Eppure questa eventualità ora è tornata al centro del dibattito. Non esiste una procedura codificata, e occorrerebbe comunque un passo indietro volontario da parte del diretto interessato.

Ma quali nomi sarebbero in lizza, eventualmente, per percorrere il tratto finale della campagna elettorale da qui al 5 novembre? Dalla vicepresidente Kamala Harris, passando per i governatori della California e del Michigan: ecco alcuni dei profili più gettonati