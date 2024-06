Guerra, Esercito Israele: attaccati edifici Hezbollah in Libano. LIVE

Gli aerei da guerra israeliani nella notte hanno attaccato edifici militari di Hezbollah nella zona di al-Khyam, in Libano. Lo scrive su X l'Israeli Air Force, aggiungendo che "un'altra struttura militare dell'organizzazione terroristica è stata attaccata nella zona di Al Adisa, nel sud del Libano". Netanyahu: "Distruggere Hamas primo passo per fermare Iran". Gallant: "Israele non vuole guerra in Libano ma può infliggere danni a Hezbollah se diplomazia fallisse"