Israele-Hamas, Iran: guerra annientamento se attaccato Israele. LIVE

In caso di attacco israeliano al Libano l'Iran inizierà una "guerra di annientamento" contro il "regime sionista": è allo studio il "pieno coinvolgimento di tutti i fronti della resistenza". Lo scrive su X la rappresentanza dell'Iran all'Onu. "Israele non vuole una guerra in Libano ma può infliggere notevoli danni a Hezbollah se la diplomazia fallisse" ha detto il ministro della difesa di Israele Yoav Gallant. Il fuoco delle forze israeliane su al-Mawasi ha ucciso almeno 11 palestinesi e ferito più di 40 persone. I carri armati israeliani hanno fatto nuovamente irruzione nel quartiere di Shujaiya, a est di Gaza City, già assediata all'inizio della guerra. L'ospedale battista Al Ahli, nel nord, ha confermato l'arrivo dei sette corpi senza vita e di feriti dopo gli attacchi dell'Idf che aveva inviato un ordine di evacuazione ai residenti. Altri civili sono rimasti uccisi durante degli scontri a est del campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza. La Spagna ha presentato ieri formalmente davanti alla Corte internazionale di Giustizia, il massimo tribunale delle Nazioni Unite, una "dichiarazione di intervento" nel procedimento iniziato dal Sudafrica contro Israele per genocidio sulla Striscia di Gaza.





