Israele-Hamas, si combatte nella Striscia Gaza, migliaia sfollati. LIVE

Migliaia di persone sono di nuovo scese in piazza questa sera in molte località di Israele per protestare contro la coalizione di governo e a sostegno del rilascio degli ostaggi. A Tel Aviv, durante il raduno nella 'piazza degli ostaggi' è stato proiettato un messaggio video di Noa Argamani, la ragazza simbolo della tragedia del 7 ottobre salvata dalla prigionia di Hamas all'inizio di questo mese. "Non possiamo dimenticare quei 120 ostaggi a Gaza, che aspettano un lieto fine", dice nel filmato, la sua prima dichiarazione pubblica da quando è stata salvata, invitando tutti a ricordare coloro che restano in mano di Hamas a Gaza, incluso il suo compagno Avinatan Or. Nella dichiarazione video - riporta il Times of Israel - Argamani non chiede al governo di stringere un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi: la famiglia di Avinatan Or appartiene al Tikvah Forum, un gruppo di famiglie di ostaggi che non hanno aderito alle richieste di un accordo di cessate il fuoco sostenute dall'Hostages and Missing Families Forum, che organizza la manifestazione settimanale a Tel Aviv.