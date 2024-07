Israele-Hamas, Netanyahu pensa a riduzione operazioni a Rafah LIVE

Cinque ebrei ortodossi sono stati arrestati ieri sera in scontri con la polizia avvenuti a Gerusalemme contro la leva militare. Migliaia di 'haredim' hanno manifestato in protesta contro la decisione della Corte Suprema di togliere le esenzioni dal servizio militare per gli studenti delle scuole religiose e ci sono stati, secondo i media, alcuni lanci di sassi, scontri con gli agenti di polizia e incendi. Alcuni dei manifestanti hanno anche attaccato l'auto del ministro dell'edilizia Yitzhak Goldknopf, anche lui religioso. Gran parte dei dimostranti appartenevano, secondo i media, alla estremista 'Fazione di Gerusalemme' che conta, secondo i media, circa 60mila aderenti ed è già stata protagonista di altre proteste in Israele, comprese quelle a Bnei Bark sobborgo religioso di Tel Aviv. I cartelli issati durante la protesta recitavano 'Non ci arruoleremo in un esercito nemico' o anche 'Moriremo ma non faremo il servizio militare'.