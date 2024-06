Israele-Hamas, Raid su scuola Unrwa a Nuseirat, 45 morti. LIVE

Raid israeliano su una scuola dell'Unrwa, l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, nell'area di Nuseirat. Almeno 45 i morti. L'Idf sostiene che nella struttura ci fossero tra 20 e 30 terroristi, che la usavano per attacchi contro lo Stato ebraico. L'Ue chiede “un'indagine indipendente” sull'attacco. Appello di 17 Paesi a Israele e Hamas affinché trovino “un compromesso per l'accordo”. Ucciso il primo italo-israeliano in un attacco di Hazbollah: si chiamava Rafael Kauders, aveva 39 anni ed era un sergente riservista dell'esercito: è stato colpito da un drone esplosivo nel nord di Israele. Netanyahu parlerà al Congresso Usa il 24 luglio.





