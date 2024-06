Beirut, sparatoria davanti all'ambasciata degli Stati Uniti: 2 feriti

Arrestato l'attentatore

L'attentatore ferito è stato arrestato e ricoverato in ospedale. L'esercito aggiunge di aver avviato un'indagine preliminare per determinare le circostanze dell'incidente. Un portavoce dell'esercito ha detto che una seconda persona è rimasta ferita nell'ambasciata. Questa ha precisato in un comunicato stampa che l'attentatore aveva aperto il fuoco "con un'arma leggera vicino all'ingresso dell'ambasciata alle 8:34". "Grazie alla rapida risposta dei militari, delle Forze di Sicurezza Interna e del nostro team di sicurezza, l'ambasciata e i suoi dipendenti sono al sicuro. Le indagini sono in corso", si legge ancora sul giornale libanese.