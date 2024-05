Ucraina, Putin: “Truppe occidentali portano a guerra globale". LIVE

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto un drone ucraino e sette razzi Grad MLRS sulla regione di Belgorod. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Per Putin “l'invio di truppe occidentali in Ucraina porterebbe a 'un altro verso un conflitto globale”. Poi il presidente russo insulta il segretario generale della Nato Stoltenberg, che ha chiesto il via libera a Kiev ad usare le armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia: “Lo ricordo quando era primo ministro norvegese e ancora non soffriva di demenza...”. Ma sulle armi anche l'alto rappresentante della politica estera Ue è sulla stessa linea del numero uno dell'Alleanza: “È caduto il veto di alcuni Paesi membri. Nessuno forzerà questa decisione a livello europeo”, dice.Salvini lo attacca: “È un bombarolo”. Il ministro degli Esteri Tajani chiama fuori l'Italia: “La sua posizione sulle armi non è la nostra”. Scholz-Macron: “Uniti sul sostegno a Kiev a un nuovo livello”.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: