Guerra Ucraina Russia, esplosioni nella notte a Kharkiv LIVE

Una serie di esplosioni è stata udita nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Allarme antiaereo in molte regioni del Paese: da Dnepr a Kiev, Odessa e la stessa Kharkiv. Il presidente degli Stati Uniti Biden sta valutando il via libera a Kiev per attacchi in Russia con le armi a corto raggio fornite dagli Usa, sostiene il Washington Post. Tra i Paesi della Nato, luce verde è arrivata intanto anche da Finlandia e Polonia, mentre anche il Canada non pone vincoli. L'Italia resta contraria insieme alla Spagna e in Repubblica Ceca è in corso un confronto nel governo.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)