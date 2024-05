Perquisizioni in casa e uffici Europarlamento Bruxelles e Strasburgo

Perquisita casa e uffici di un dipendente del Parlamento Europeo a Schaerbeek: si tratterebbe di Guillaume Pradoura, attuale assistente dell'eurodeputato olandese populista Marcel de Graaff per un caso di ingerenza, corruzione e appartenenza a un'organizzazione criminale. Ci sarebbero indizi di ingerenza russa, secondo cui membri del Parlamento Europeo sarebbero stati avvicinati e pagati per promuovere la propaganda russa tramite il sito web Voice of Europe

Le indagini

Le perquisizioni rientrano in un caso di ingerenza, corruzione e appartenenza a un'organizzazione criminale e riguardano indizi di ingerenza russa, secondo cui membri del Parlamento Europeo sarebbero stati avvicinati e pagati per promuovere la propaganda russa tramite il sito web Voice of Europe. Per la Procura Federale, "ci sono indicazioni che il dipendente del Parlamento Europeo in questione abbia svolto un ruolo importante in questa vicenda".

Secondo France 24, l'assistente oggetto delle perquisizioni sarebbe Guillaume Pradoura, che oggi lavora per l'olandese Marcel De Graaff, eurodeputato dalle posizioni notoriamente filorusse, fuoriuscito dal gruppo Id per andare tra i Non Iscritti. In passato ha collaborato anche per Maximilian Krah, di Alternative fuer Deutschland e il francese Nicolas Bay, all'epoca membro del Rassemblement National. Nel 2019 venne escluso dal partito di Marine Le Pen, dopo che il Times of Israel aveva riportato una foto di Pradoura risalente al 2013, in cui, travestito da ebreo ortodosso, faceva una smorfia e poneva le mani in un certo modo, in quella che i media francesi avevano descritto come una "caricatura antisemita".