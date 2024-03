Guerra, 12 morti e diversi feriti in bombardamento israeliano a Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai ministri che intende nominare un nuovo coordinatore degli aiuti umanitari dopo il "fallimento" dell'esercito israeliano nel supervisionare le consegne di aiuti, come riporta il media israeliano Ynet in merito alla. Netanyahu avrebbe creato questo ruolo in seguito alle pressioni degli Stati Uniti e della comunita' internazionale. Gli operatori umanitari affermano che l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, e' l'unica organizzazione in grado di fornire assistenza umanitaria a Gaza nella misura richiesta.