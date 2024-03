Guerra, Netanyahu approva il piano per Rafah ma riapre i colloqui

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il taoiseach irlandese (il capo del governo, ndr) Leo Varadkar si sono incontrati per discutere della guerra in corso tra Israele e Hamas. In una dichiarazione la Casa Bianca afferma

che i due leader "hanno riaffermato il loro impegno nei

confronti del diritto di Israele all'autodifesa in linea con il

diritto internazionale, hanno sottolineato l'urgente necessità di aumentare in modo significativo le consegne di assistenza

umanitaria salvavita in tutta Gaza, hanno discusso della

necessita' cruciale di prevenire l'escalation regionale, e hanno

sottolineato il loro punto di vista condiviso secondo cui la

soluzione dei due Stati resta la strada percorribile verso una

pace duratura".