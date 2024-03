Guerra a Gaza, media: Hamas apre a tregua modificata su piano Usa LIVE

Secondo Al Arabiya, si lavora a una versione modificata della proposta americana per un cessate il fuoco nella Striscia. I rappresentanti di Hamas dovrebbero recarsi al Cairo nei prossimi giorni per discutere gli ultimi dettagli e l'attuazione dell'accordo, ha detto la fonte. Il Pentagono ha annunciato che tre navi dell'esercito americano sono partite per la costa di Gaza, dove inizieranno a costruire un porto temporaneo per incrementare l'assistenza umanitaria