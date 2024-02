Ucraina, avanti offensiva russa: feriti in attacco nel Donetsk. LIVE

Un gruppo di 11 bambini ucraini sottratti dalle autorità russe è stato rimpatriato grazie alla mediazione del Qatar e con il sostegno dell'Unicef. Si tratta di sei bambine, fra cui una coppia di gemelline di due anni, e di sei bambini, secondo quanto ha annunciato su Telegram Dmytro Lubinets, commissario del parlamento ucraino per i diritti umani.

I minori rimpatriati hanno un'età compresa fra due e sedici anni. Provengono dalla Russia o dai territori ucraini occupati dalle forze russe. Due dei bambini, uno dei quali non è in grado di camminare, sono stati accolti da un'ambulanza. "Questi bambini hanno dovuto sopravvivere all'occupazione e al bombardamento della loro città natale, hanno visto i loro famigliari feriti o uccisi. La Russia aveva emesso passaporti per alcuni di loro e anche nominato dei 'tutori'", ha sottolineato Lubinets.