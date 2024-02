Chi è Irene Cecchini, la studentessa italiana che ha parlato con Putin

Un inedito dialogo quello andato in scena ieri all'Università di Mosca. Protagonisti il presidente russo Vladimir Putin e la studentessa italiana Irene Cecchini. Durante un incontro dal titolo "Idee forti per tempi nuovi", una domanda della 22enne sulle politiche dell''immigrazione nel mercato del lavoro in Russia ha attirato l'attenzione del capo del Cremlino. Putin ha elogiato Milano, città natale di Cecchini, definendolo un "posto bellissimo, una regione industrializzata dell'Italia". Cresciuta a Corno Giovine, in provincia di Lodi, nel 2020 Cecchini ha conseguito il diploma di maturità al Liceo Classico Melchiorre Gioia di Piacenza. "Irene ha dimostrato fin da subito un interesse per gli aspetti geopolitici e la politica internazionale", il commento della dirigente scolastica Cristina Capra. Una passione unita a quella per la letteratura russa che l'ha portata a candidarsi per frequentare l'ateneo moscovita Mgimo. "Qui si sta preparando a un futuro nelle relazioni internazionali", aggiunge la preside.